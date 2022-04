12-jarige Lotte lost eerste single met haar basgitaar

Bree

De 12-jarige Lotte Claus schopte het in Belgium’s Got Talent tot in de halve finale met haar band A Lot(te) of Bass. Met haar funky bassgrooves, haar schattige uitstraling en haar coole attitude palmde ze publiek en de jury helemaal in. “En nu presenteer ik met Funk Train een eerste single”, zegt Lotte. “Het is een funky nummer met een stevig refrein waarin de bas een prominente rol speelt. Als je ernaar luistert, is stilzitten geen optie.” pabr

Meer info op de Instagram-pagina van Lotte Claus: instagram.com/claus.lotte