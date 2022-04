Scouts van Reynaert zamelen spullen in voor Oekraïne

Grote-Spouwen

De scoutsvereniging Reynaert van Grote-Spouwen startte afgelopen week een inzamelactie voor Oekraïne op. “Als scouts willen we onze solidariteit tonen aan de mensen in nood. We hebben daarom een beroep gedaan op de inwoners van ons dorp”, vertelt Lies Vrancken (19). Op korte tijd haalden de scouts een berg producten binnen. “Veel medische spullen, ontsmettingsmiddelen en droge voeding. Maar ook veel verzorgingsproducten, dekens en slaapzakken. Iedereen was enorm gul. Hartverwarmend”, vult hoofdleidster Jana Staeren (23) aan. Ondertussen zijn de leden ook flink in de weer om zelf centjes binnen te halen voor de nieuwbouw op hun terrein. “Met onder andere het verkopen van muffins proberen we onze kas te spijzen”, aldus de scoutsleden. (joge)