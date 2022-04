Maria Cosemans blaast 102 kaarsjes uit: “Elke dag een lepel honing”

Genk

Het feest voor haar honderdste verjaardag zag Maria Cosemans door de coronamaatregelen aan haar voorbijgaan, maar haar 101ste en 102de verjaardag kon ze wel vieren met vrienden en familie.

“Ik weet nog dat mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op mijn honderdste verjaardag aan de andere kant van het raam stonden”, blikt Maria terug. Het zat haar hoog dat ze hen toen niet in haar armen kon sluiten.

Maria is geboren in Diepenbeek en gehuwd met Frans Schevenels, die helaas in 1992 overleed. Dat ze nu al 102 jaren op de teller heeft, dankt ze naar eigen zeggen aan haar vader die imker was. “Elke dag at ik een lepel honing”, zegt Maria. “En misschien zal het feit dat ik van nature rustig ben er ook wel toe geleid hebben dat ik er nu al 102 ben.” Tot drie jaar geleden woonde Maria bij haar dochter, sindsdien in WZC Olijfboom in Genk. cn