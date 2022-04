De Boomgaard wint wedstrijd rond strip over kinderspelen

Hasselt

Net voor de paasvakantie hebben Robert Gysemans en Tony Klinkers van de 51 Club Hasselt directeur Patricia Scheepers van basisschool de Boomgaard in Runkst een leuke verrassing bezorgd. “De school krijgt van ons een cheque van 500 euro omdat zij het beste hebben gescoord in een quiz rond het stripboek in het Hasseltse dialect over kinderspelen”, vertellen Tony en Robert. “Wij hebben de 7000 leerlingen uit de lagere scholen in Hasselt zo’n strip geschonken met als doel hen oude kinderspelen zoals knikkeren en bikkelen opnieuw te leren kennen. De leerlingen konden ook individueel deelnemen aan de wedstrijd. Zij konden onder meer een boekenbon van 50 euro winnen. De winnaars waren Camille Weyens en Saro Jesse van de Sprankel, Lars Neven van ’t Kabaske, Zaïn Rmini, Alessio Estievenart en Maëlys Driesen van het Kleine Atheneum, Katalijne Bleyens en Bas Kreemers van Kindercampus De Hazelaar, Lucas Bex van De Tuimelaar en Caroline Bruyninx van Kindcentrum Straal.” (raru)