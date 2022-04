WICO bakt kloosterkoekjes voor het goede doel

Pelt

De WICO-leerlingen hebben het hart op de juiste plaats en koppelen activiteiten graag aan een goed doel. Bij de publieke opening van het gerenoveerde klooster hebben de leerlingen van campus Overpelt kloosterkoekjes gebakken en die verkocht ten voordele van Pelicano. Dat leverde 500 euro op. Pelicano is een organisatie die kinderen in kansarmoede financieel ondersteunt bij hun studies om zo uit de vicieuze cirkel te raken. Daarnaast werd in het kader van de vastenperiode ook een solidariteitsmaaltijd georganiseerd. “Een sobere maaltijd waarbij we ook de Wereldwinkel steunen door daar producten af te nemen. Door de massale deelname aan de solidariteitsmaaltijd hebben we 600 euro kunnen schenken aan Bollé Bollé voor projecten in Tanzania waaronder de bouw van verschillende schooltjes”, zo luidt het. gvb