Cannabisplantage met meer dan 2.000 planten ontdekt in Machelen: 21-jarige man opgepakt

In het Vlaams-Brabantse Machelen is afgelopen vrijdag een cannabisplantage met meer dan 2.000 planten ontdekt. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Een 21-jarige man van Belgische nationaliteit werd ter plaatse opgepakt en door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De lokale politie van de zone Vilvoorde-Machelen had al enige tijd een vermoeden dat er in een woning aan de Haachtsesteenweg in Machelen cannabis werd geteeld. Toen de politie er vrijdag binnenviel, werd dat vermoeden ook bevestigd. In de woning troffen de speurders niet minder dan 2.100 cannabisplanten aan, verspreid over 11 kweekkamers.

In de woning was ook een 21-jarige man van Belgische nationaliteit aanwezig. Die werd meteen opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste hem onder aanhoudingsbevel voor teelt van verdovende middelen in het kader van een vereniging. De man verschijnt dinsdag al voor de raadkamer, die zal oordelen over zijn verdere voorlopige hechtenis.