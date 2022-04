Leerlingen basisschool Wereldwijzer zijn ‘maatjes’ met bomen

Tessenderlo

De leerlingen van basisschool Wereldwijzer in Tessenderlo hebben vorige week 300 boompjes geplant in de Waterstraat en de Hofstraat. Elke leerling kreeg een boom toegewezen en zorgt vanaf vandaag voor de geplante boom onder de noemer ‘boommaatjes’. De bedoeling is dat de leerlingen de bomen in het oog houden en signaleren wanneer er moet worden ingegrepen. Fre (10), Staf (10), Cis (10) en Sid (10) zijn erg gemotiveerd. “We hebben allemaal een eigen boom gekregen waarvoor we gaan zorgen. Bomen geven goede lucht af en zorgen voor schaduw in de straat bij warm weer. Bovendien is het goed voor het milieu en de bomen maken de straat mooi. Hoe meer groen, hoe beter voor iedereen, ook voor de vogeltjes. We zijn erg blij dat we een boom hebben gekregen waarvoor we kunnen zorgen”, klinkt het in koor. (zb)