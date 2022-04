Het werk loslaten na de uren is voor velen enorm moeilijk. Dat blijkt uit een enquête van hr-dienstverlener Acerta. Liefst 64 procent geeft aan niet te kunnen ‘deconnecteren’ van het werk. Vind jij het ook moeilijk om jouw werk uit je hoofd te zetten in je vrije tijd? Lees jij in je verlof nog steeds je mails?