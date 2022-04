‘Partygate’: nieuwe boetes uitgedeeld voor feestje in Downing Street

De boetes zouden 50 pond (bijna 60 euro) bedragen, weet de BBC. Omdat Johnson niet aanwezig was, krijgt hij dus geen boete. Hij moest zich wel al gaan verontschuldigen bij koningin Elizabeth. De beelden van de begrafenis, waar Elizabeth wegens de coronabeperkingen helemaal alleen zat, gingen de wereld rond.

De politie voert onderzoek naar twaalf verschillende feestjes die in de coronaperiode in regeringsgebouwen gehouden werden. Bij zeker drie daarvan was Johnson aanwezig. Het is dan ook niet uitgesloten dat ook de premier nog een boete mag verwachten. Een boete zou de druk op Johnson nog verder verhogen. Vanuit zijn eigen partij riepen sommige politici op tot zijn ontslag vanwege Partygate, zoals het schandaal is gaan heten.