Tongeren

Kaan Ilbas (27) uit Beringen, werkt parttime als zelfstandige videograaf en parttime als nachtbediende in Paal.

Selma Gurbuz (27) uit Tongeren, zelfstandig fotografe.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “De vonk is overgeslagen tijdens het laatste jaar op de LUCA School of Arts in Genk. Ondertussen zijn we vier jaar samen”, aldus de bruidegom. (diro)

