Woning ex-buitenwipper discotheek Zillion beschoten, berucht figuur in Antwerps crimineel milieu

Het incident vond plaats rond 5.30 uur op de Boomsesteenweg, langs het viaduct van de A12. “De politie stelde en perimeter in en het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. In de voordeur kon één kogelinslag worden vastgesteld. Niemand raakte gewond. De federale gerechtelijke politie voert het verdere onderzoek, het Antwerps parket vorderde een onderzoeksrechter voor inbreuken op de wapenwet en vernieling van afsluiting.

Onlangs zou ook getracht zijn brand te stichten aan een van de wagens op de oprit van de woning. Een eventuele link met het drugsmilieu wordt dan ook onderzocht. De geviseerde woning is die van Marzouk D. (48), een beruchte figuur in het Antwerpse criminele milieu. Eind jaren 90 was D. een van de buitenwippers van discotheek Zillion op het Antwerpse Zuid. Hij zou een prominente rol hebben gespeeld in een moordpoging op een ex-boekhouder van Frank Verstraeten in 2001, maar werd in die zaak vrijgesproken.

Carrièreswitch

Een jaar later moest D. wel naar de cel. Hij werd veroordeeld tot twee jaar cel voor een dodelijke schietpartij in 2000 waarbij een andere portier het leven liet aan dancing The Maxx in Haasdonk. Daarna ging Marzouk D. vol voor een carrièreswitch. Met het geld dat hij jarenlang had verdiend bij de Zillion investeerde hij in vastgoed over heel Antwerpen. Ook de Pit Stop, een supermarkt in de Abdijstraat die de familie D. al jarenlang uitbaat, kreeg een serieuze uitbreiding.

De financiële handel van Marzouk D. bleef niet onopgemerkt bij de politie. Die startte in 2011 een financieel onderzoek nadat het informatie had gekregen dat de opbrengsten van D. uit handel in verdovende middelen zou komen en dat dat geld op grote schaal werd witgewassen. In 2013 viel de politie dan ook binnen bij de Pit Stop, maar in 2016 werd D. vrijgesproken voor de vermeende witwaspraktijken. De correctionele rechtbank stelde zich wel vragen over de grote bedragen die D. had geïnvesteerd, maar vond het niet bewezen dat het geld een illegale oorsprong had.

