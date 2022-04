LA Lakers dreigen play-offs te missen na zesde nederlaag op rij in NBA

De Los Angeles Lakers hebben zondag hun zesde opeenvolgende nederlaag geleden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Deze keer gingen ze in eigen huis met 118-129 onderuit tegen Denver Nuggets, waardoor ze enkel nog een waterkans behouden op kwalificatie voor de play-offs, na afloop van de reguliere competitie.

Tegen Denver Nuggets konden de Lakers niet rekenen op de geblesseerde vedette LeBron James. Anthony Davies (28 punten) en Russell Westbrook (27 punten) namen bijna de helft van de punten voor hun rekening, maar het mocht niet baten. Bij de bezoekers was Nikola Jokic topschutter met 38 punten.

Voor de Lakers was het al de 47e nederlaag van het seizoen. Daarmee zijn ze in de Western Conference weggezakt naar de elfde plaats en maken ze enkel nog theoretisch kans op een stek in de play-offs. Daarvoor moeten ze nagenoeg alle resterende wedstrijden dit seizoen winnen en hopen op een misstap van San Antonio Spurs, de nummer tien in de stand.

Aan de top van het klassement heeft Phoenix Suns, leider in de Western Conference, zijn 16e nederlaag van het seizoen laten noteren. Op bezoek bij Oklahoma City Thunder gingen de Suns met 117-96 onderuit.