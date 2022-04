Regeringsleidster Carrie Lam gaat niet voor tweede mandaat in Hongkong

De regeringsleidster van Hongkong, Carrie Lam, zal geen tweede mandaat nastreven in mei. Dat maakte ze maandag bekend. In mei kiest de politieke pro-Peking-elite van de stad een nieuwe leider.

“Ik ga mijn mandaat van vijf jaar voltooien als regeringsleidster op 30 juni en mijn carrière van 42 jaar in de regering officieel beëindigen”, zei Lam aan de pers. De regeringsleidster garandeerde dat de machthebbers in Peking, die ze in maart 2021 al op de hoogte heeft gebracht, haar keuze “begrepen en respecteerden”.

Carrie Lam, die 64 jaar is, zei dat haar beslissing genomen is uit “familiale overwegingen”. “Ik moet mijn familieleden op de eerste plaats stellen. Zij vinden dat het tijd is om thuis te komen”, zei ze.

Eerste vrouw

Na een carrière als ambtenaar werd Lam in 2017 de eerste vrouw die Hongkong leidde. Ze had niettemin een bewogen mandaat. Na immense pro-democratiebetogingen in 2019 nam de centrale Chinese regering de controle over de stad strak in handen. Vervolgens isoleerde Hongkong zich op een draconische manier van de rest van de wereld gedurende twee jaar om zich te beschermen tegen Covid-19. Met de komst van de omikronvariant raakte het zorgsysteem er compleet overbelast.

In Hongkong kiest een comité van 1.500 getrouwen van het Chinese regime over de nieuwe regeringsleider. De prodemocratiebetogers wilden daar verandering in brengen, maar zij zijn intussen monddood gemaakt.