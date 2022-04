Orban claimt verkiezingsoverwinning en lijkt op weg naar nieuwe termijn in Hongarije

In Hongarije worden 93 van de 199 parlementsleden verkozen via zogenaamde partijlijsten. De stemmen worden dan verdeeld onder de kandidaten op die lijsten. De rest van de parlementsleden wordt per district verkozen.

Orbans partij Fidesz had 55,75 procent van de stemmen nadat bijna 60 procent van de biljetten waren geteld. Een coalitie van zes oppositiepartijen haalde 32,55 procent van de stemmen. De alliantie van linkse, groene, liberale en rechtsconservatieve partijen wilden zo hun kansen vergroten om Orban te verslaan. De opkomst van de verkiezingen lag op 68,7 procent, bijna even hoog als het record van vier jaar geleden.

Opsteker

De stembiljetten in de grote steden moeten nog worden geteld, maar als de uitslag wordt bevestigd, betekent dat een opsteker voor Orban en zijn partij. Fidesz haalde in 2018 namelijk een stuk minder stemmen (49,27 procent). Sinds 2010 heeft Fidesz een tweederdemeerderheid in het parlement.

Nog eentje bij

Het ziet er dus naar uit dat de Hongaarse kiezers Orban een vierde opeenvolgende termijn als premier gunnen. In totaal zou het zijn vijfde zijn. Van 1998 toto 2002 was hij al premier van Hongarije. De kiezers belonen hem dus voor zijn afwachtende houding rond de oorlog in Oekraïne. Zo stelde Orban geen veto tegen de Europese sancties, maar gaf wel mee ze niet te onderschrijven. Ook vaardigde hij een verbod uit op (Europese) wapentransporten over Hongaars grondgebied. Daarnaast ziet het ernaar uit dat zijn conservatieve campagne met een sterke nadruk tegen LGBTQ-thema’s – vermomd als een pleidooi voor klassieke christelijke waarden – én beloftes om de inflatie en stagnerende economie aan te pakken, zeker op het platteland succes hebben geboekt. Verwacht wordt dat de grote steden de kloof tussen de autoritaire Orban en oppositie nog wat gaan verkleinen, maar niet teniet gaan doen. Fidesz haalde in 2018 namelijk een stuk minder stemmen (49,27 procent). Sinds 2010 heeft Fidesz een tweederdemeerderheid in het parlement.

De volledige officiële uitslag wordt pas later deze week verwacht. Orban zelf heeft intussen de overwinning al opgeëist. “We hebben gewonnen”, schrijft hij op Twitter.

Tijdens een persconferentie sprak Orban van een uitzonderlijke overwinning. “Ze is zo groot dat ze waarschijnlijk vanop de maan te zien is, en zeker vanuit Brussel”, aldus Orban, daarmee verwijzend naar zijn omstreden relatie met de Europese Unie.