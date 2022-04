“Behoorlijk veel wind en frisse temperaturen, namiddag ook regen”

De temperatuur blijft steken op een maximum rond 7°C. Dat is een graad of 7 aan de frisse kant voor begin april. Bovendien zal het in de vroege namiddag tijdens de passage van de neerslagzone nog enkele graden afkoelen.

In de loop van de dag zal de zuidwestenwind nog wat verder aanspannen tot gemiddeld 5 Beaufort. De rukwinden lopen op tot zo’n 60 km per uur met kans op een uitschieter tot om en bij 70 km per uur.

Tijdens de nacht naar dinsdag zal het vaak regenen. De temperatuur loopt intussen op naar ochtendwaarden rond +9°C. Het blijft matig tot vrij krachtig waaien uit het westen, met windvlagen tussen 40 en 50 km per uur.

