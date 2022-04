Sofie Reekmans en Wim Vos: “De vraag naar luxejachten is met 15 procent gestegen door covid.” — © Serge Minten

Borgloon

Crisis? Niet voor iedereen. Vraag maar aan Wim Vos en Sofie Reekmans van All Water Yachts, een van de weinige jachtmakelaars in België: “Corona heeft van de luxejachtsector een booming business gemaakt. Uit heel Europa worden jachten gekocht bij ons in Gors-Opleeuw.”