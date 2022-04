Dan toch! Westerlo kampioen in 1B na nederlaag van eerste achtervolger RWDM

Zelf ging Westerlo zaterdag op de 28e speeldag met 2-1 de boot in bij Lommel, maar dan nog moest RWDM gaan winnen in Deinze om het Kempense titelfeestje met minstens een week uit te stellen. De Brusselaars kregen in Oost-Vlaanderen echter een 3-0 (rust 1-0) om de oren. Een owngoal van Yan Vorogovsku (25e) en doelpunten van Bafode Dansoko (59e) en Youssef Challouk (67e) deden RWDM de das om.

In de stand heeft Westerlo nu zeven punten voor op RWDM, dat om promotie een barrageduel tegen Seraing speelt. Deinze wipte over Waasland-Beveren naar de derde stek.

Voor Westerlo is het de derde promotie naar de hoogste nationale voetbalafdeling. In 1997 promoveerde de club met het stamnummer 2024 dankzij winst in de eindronde, in 2014 werd het een eerste keer kampioen in tweede klasse. In 2020 sloot Westerlo het kampioenschap nog eens op de eerste plaats af, maar waren het de periodekampioenen die om promotie mochten strijden. In 2012 degradeerde Westerlo na verlies in de eindronde, in 2017 eindigde het op de laatste plaats in 1A. Zesde plaatsen in 2000, 2004 en 2009 zijn de beste resultaten van Westerlo in de hoogste afdeling.