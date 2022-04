Meisjes aan de macht op het Gala van de Gouden K’s

Het was zondagavond meisjes boven op het Gala van de Gouden K’s. De Ketnet-awardshow was aan zijn negende editie toe.

Tijdens het Gala konden de kijkers in het Sportpaleis en thuis ontdekken wie of wat in 2021 in media en showbizz het populairst was bij Vlaamse kinderen en dus een Gouden K verdiende.

Er werden tien Gouden K’s uitgereikt. De winnaars waren Nina Derwael (Coole Ket), Belgium’s Got Talent (Familieprogramma), Stien Edlund (YouTube-hit), Pommelien Thijs (Acteur), Camille Dhont (Artiest), Waterval van K3 (Song), Timon Verbeeck (TikTok-ster), Surprise #LikeMe (Ketnet-programma), Meisjes (Ketnet-serie) en Francisco Schuster (Outfit).

Het gala draaide niet enkel rond de winnaars, maar ook rond het afscheid van Thomas Van Achteren en Sien Wynants. De twee beëindigen hun carrière als Ketnet-wrapper. Het Gala van de Gouden K’s was hun laatste wapenfeit als wrapper.

De Ketnetters en de genomineerden hebben lang moeten wachten op de uitreiking van de Gouden K’s. In december hadden de kinderen al massaal gestemd voor hun favorieten, maar om het Gala live te kunnen organiseren, werd de show verplaatst naar april.