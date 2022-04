Razend populair in Nederland, en hier goed op weg om The Starlings te onttronen. Met ‘Liefde voor muziek’ zetten Suzan & Freek een flinke stap in hun verovering van Vlaanderen. Over hun ambitie is het koppel glashelder, over hun relatie soms wat minder. Alles wat je moet weten over het volgende succespaar van de Lage Landen.