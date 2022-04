Een ferme blauwe plek, en dan een rood scherm. In ‘De mol’ was het deze keer niet de eliminatieproef, maar wel een lelijke spierscheur die naar de exit leidde. Slachtoffer van dienst is lerares Nele Buys (47). Zij gooide noodgedwongen zelf de handdoek. “Ik wist dat het geen klein pijntje was en dat het game over zou zijn. Nog tot februari ben ik naar de kinesist gegaan.”