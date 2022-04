Spaans toptalent Carlos Alcaraz onttroont Novak Djokovic als jongste kampioen uit toernooigeschiedenis van Miami Open

Alcaraz versloeg in de finale de Noor Casper Ruud (ATP 8). Het werd 7-5 en 6-4 na een uur en 50 minuten. In de halve finale had de Spaanse tiener, die ook wel ‘de nieuwe Rafael Nadal’ genoemd wordt, al de Poolse titelverdediger Hubert Hurkacz (ATP 10) uitgeschakeld.

Voor Alcaraz is het de derde ATP-titel, de tweede dit seizoen na winst in het Rio Open in februari. De teller van de 23-jarige Ruud blijft op zeven staan. Hij won dit seizoen al een toernooi, het Argentina Open in Buenos Aires.

De Noor speelde net als Alcaraz zijn eerste Masters 1.000-finale. De Spanjaard was er onlangs al dicht bij met een halve finale in Indian Wells. Daar botste hij op zijn landgenoot Rafael Nadal.