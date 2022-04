27-jarige bestuurster weigert speekseltest in Riemst: “Ik vertrouw het zaakje niet”

Rond 17 uur onderschepte de politie vrijdagavond in de Tramstraat in Riemst een auto die opvallend veel blauwe uitlaatgassen uitstootte. De 28-jarige bestuurder uit Kanne had niet gedronken, maar testte wel positief voor marihuana en cocaïne. Hij moest zijn rijbewijs afgeven voor 15 dagen. De man kreeg ook een pv van waarschuwing en moet bij een keuringsstation de emissies van zijn voertuig laten controleren. Blauwe rook uit de uitlaat kan erop wijzen dat er motorolie in de verbrandingskamers terechtkomt. Wie ermee blijft verderrijden, riskeert motorschade.

Ook een andere bestuurder kreeg een pv van waarschuwing voor uitlaatgassen. Dit keer ging het om te zwarte gassen. De chauffeur werd in de Zeepstraat in Bilzen aan de kant gezet. Volgens hem zorgde zijn kapotte turbo voor de zwarte rook. Hij moet ook zijn emissies laten meten.

Speekseltest geweigerd

Later op de avond werd op de Maastrichtersteenweg in Riemst een voertuig uit Vroenhoven tegengehouden. De 27-jarige Nederlandse bestuurster had geen alcohol gedronken. Toen de politie haar een speekseltest wilde opleggen, weigerde ze. Ze paste ook voor de speekselanalyse en bloedproef van een dokter. De reden? "Ik vertrouw het zaakje niet." De Nederlandse kreeg een pv opgesteld. Ze mag haar weigering later aan de rechtbank gaan uitleggen. Ze kreeg nog een tweede pv omdat ze reed zonder geldig rijbewijs.