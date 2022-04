Jeval Alken aast op eindrondeticket, Tongeren loopt averij op in titelrace

Alken blijft de plannen van Datovoc Tongeren dwarsbomen. Een week nadat Jeval Dato uit de Limburgse bekerfinale hield, herhaalde het dat huzarenstukje in de competitie. Deze keer moest Tongeren al na drie sets de koffers pakken. Dat de zusjes Meynckens en Noa Sneyers niet van de partij waren is natuurlijk een belangrijke voetnoot. Demulder, Quintens en Pieters luisterden hun laatste thuismatch voor Alken op met een mooie prestatie.

In de rangschikking ontpopt zich een spannende tweestrijd tussen Alken en Waremme om de derde plaats. Die geeft recht op een eindrondeticket. Tongeren blijft wel favoriet voor de landstitel. Maar als het Geel achter zich wil houden laat het in de resterende matchen tegen Riemst, Profondeville en Waremme best niets meer liggen. ( rkb)