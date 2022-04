Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

Achel klopte Bree-Beek en Schoonbeek-Beverst won van Helson. Beide tenoren lopen verder uit, want naast Bree-Beek verloor ook Zonhoven (bij Torpedo). De Hasselaren wippen over United naar de vierde plaats. Onderaan staat Herderen-Millen na verlies in Eksel dicht bij tweede provinciale. Mechelen a/d Maas pakte een puntje in Herk-de-Stad en Herkol bij Bregel, maar de grote winnaar was Juve dat na een povere 2 op 27 en zes opeenvolgende nederlagen tegen Alken nog eens won.