VT Hasselt mag de champagne koud zetten na zege tegen Guibertin

Hasselt ruikt de titel. Op de voorlaatste speeldag bracht VT de moeilijke verplaatsing naar Guibertin tot een goed einde. Heel belangrijk omdat concurrent Lint zich niet had laten verrassen bij Lanaken.

Hasselt pakte zondag bij Guibertin relatief overtuigend de eerste twee sets. Ondanks een terugval in set drie kwamen de drie punten toch mee naar Limburg. Met nog één wedstrijd te gaan hebben de manschappen van Bart Renders in de rangschikking drie punten minder dan Lint, dat niet meer aan de bak moet. Als Hasselt komende zaterdag met 0-3 of 1-3 wint op het veld van rode lantaarn Geetbets mag het zich kampioen noemen. Het komt dan op punten op gelijke hoogte met Lint, maar met één gewonnen wedstrijd meer op de teller zou Hasselt beslag leggen op de titel. (rkb)

Sets: 21/25, 23/25, 25/18, 16/25