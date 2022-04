Jago Geerts blijft aan de leiding in het WK. — © @cdsimages

Jago Geerts blijft de podiumplaatsen in de MX2 opstapelen dit jaar. Vier GP’s achter de rug, vier keer op het podium. In Portugal stond de Kempenaar zondag op het derde schavotje. “Al baal ik wel van die val in de eerste reeks.”