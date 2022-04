Anderlecht veegt de vloer aan met Charleroi en springt weer over Gent naar de top vier

Zonder enige moeite. Zo schakelde een swingend Anderlecht een zeer pover Charleroi uit: 4-0. Paars-wit doet een gouden zaak met oog op de Champions’ play-offs, want het wipt over AA Gent naar de vierde plaats en telt met nog slechts één wedstrijd te gaan twee punten meer dan de Buffalo’s. Het ziet er goed uit voor de jongens van Vincent Kompany, die op de slotspeeldag nog naar Kortrijk moeten.

Na een kleine zeven minuten was paars-wit, dat bijzonder goed aan de partij begon, een eerste keer gevaarlijk. Refaelov mocht aanleggen voor een vrije trap vanop een metertje of twintig, maar mikte over. Niet veel later legde Kouamé aan voor een gekruist schot, maar doelman Koffi stond in de weg. Daarna was het opnieuw aan Refaelov, die uitstekend bediend werd door Gomez vanop links. De Israëliër raakte de bal echter niet honderd procent.

Er moesten eerst heel wat kansen voor de nek om worden gewrongen, maar na twintig minuutjes stond Anderlecht dan toch op voorsprong. Meer dan verdiend, want het combinatievoetbal was écht goed. Na slecht wegwerken van Koffi probeerde Verschaeren het eerst zonder succes, maar in de herneming joeg Kouamé dan toch de 1-0 over de grond in doel. Even later legde Refaelov uitstekend klaar voor Verschaeren, maar die mikte ruim over.

De paars-witte dominantie bleef maar duren. En het was niet alleen domineren, maar ook de ene na de andere kans versieren. Op het halfuur was het Zirkzee die op Koffi trapte. Charleroi had ondertussen nog altijd hoegenaamd niets klaargemaakt, en toch volgde tien minuten voor rust een tegenvaller voor Anderlecht. Verschaeren moest geblesseerd naar de kant met wat op het eerste zicht een liesblessure leek, El Hadj nam zijn plaats in. Daarna bloedde de eerste helft wat dood en viel er nog weinig te beleven. RSCA had eigenlijk altijd meer dan één keer moeten scoren.

© BELGA

Charleroi kwam iets scherper de kleedkamer uit en haalde zowaar eens de zestien. Een dribbel van Tchatchoua leidde tot een hoekschop, maar daar gebeurde niets mee. Het beresterke Anderlecht van voor de pauze was even helemaal zoek en de bezoekers namen het commando over, al schoot de thuisploeg iets voor het uur wel weer wakker. Refaelov legde aan vanop de rand van de zestien, Koffi bokste weg.

Honger

Zo veel kansen Anderlecht voor de rust nog nodig had om te scoren, zo snel ging het in de tweede helft. Bij de tweede prik was het prijs. Kouamé bediende met een perfecte doorsteekpas spitsbroeder Zirkzee, die in één tijd de 2-0 tegen de netten schoof. Wedstrijd gespeeld, want de Carolo’s leken absoluut niet bij monde om nog een dubbele achterstand goed te maken. Ei zo na stond het overigens meteen 3-0, maar Murillo mikte in het zijnet.

Een dik kwartier voor tijd kwam de ingevallen El Hadj met een puik schot op de proppen, maar Koffi bracht opnieuw redding. Een andere invaller, Amuzu, mikte meteen daarna slechts centimeters naast. Zijn prima invalbeurt zette zich verder. Op voorzet van Gomez werkte ‘Ciske’ de 3-0 in het mandje. En nog was de paars-witte honger niet gestild. Helemaal in het slot prikte Murillo in een wat warrige fase vlak voor doel de 4-0 voorbij Koffi. Anderlecht trekt met een klinkende overwinning als vierde naar de slotspeeldag.