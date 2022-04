Stakingsaanzegging bij Ryanair op Zaventem en Charleroi

Er is een stakingsaanzegging ingediend voor het cabinepersoneel van lowcostmaatschappij Ryanair in België. Dat werd vernomen bij de christelijke vakbond. Acties zijn al snel mogelijk.

De concrete aanleiding tot de stakingsaanzegging is dat onderhandelingen over een nieuwe cao over de lonen en premies van het cabinepersoneel nog niet tot een akkoord hebben geleid, zegt Hans Elsen van ACV Puls. De oude cao liep eind maart af. Daarnaast is er onvrede omdat Ryanair, drie jaar nadat het heeft aanvaard om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen, nog altijd een aantal “basisvoorwaarden” niet respecteert, klinkt het nog.

“We willen Ryanair nog een kans geven om serieus te onderhandelen”, zegt Elsen nog. Doet de maatschappij dat niet, dan “kan er in de loop van de komende week al gestaakt worden”.

Ryanair stelt volgens de vakbondsman zowat 400 stewards en stewardessen tewerk op de luchthavens van Charleroi en Zaventem. De aanzegging geldt niet voor de piloten, voor hen lopen de cao-onderhandelingen nog.

De laatste staking bij Ryanair in België dateert van september 2018. Er waren in die periode in totaal vier stakingsdagen, waarbij tientallen vluchten geschrapt of vertraagd werden. Onlangs nog bereikte Ryanair een minnelijke schikking met consumentenorganisatie Test Aankoop over een compensatie voor de zowat 33.000 passagiers die door die acties getroffen werden.

Test Aankoop had in juli 2019 een collectieve vordering ingesteld tegen de Ierse lagekostenmaatschappij, omdat die weigerde gedupeerde passagiers terug te betalen.