Intussen in Baskenland, Remco Evenepoel wil zich nergens op vastpinnen: “Ik zie dit als een derde week van mijn trainingskamp”

Terwijl heel Vlaanderen uitliep voor de Ronde van Vlaanderen, zat Remco Evenepoel in een hotelkamer in het verre Baskenland. Met een half oog gericht op wat zich in Vlaanderen afspeelde en een ander oog op de Ronde van het Baskenland die maandag begint met een proloog van iets meer dan zeven kilometer.

Drie weken na de ontgoochelende afloop van de Tirreno-Adriatico staat Evenepoel voor het eerst weer in competitie. Het toptalent van Quick-Step Alpha Vinyl trok tussenin naar Tenerife voor een hoogtestage. “Maar ik was vooral op de Teide om de Waalse klassiekers voor te bereiden”, aldus Evenepoel. “Ik heb een goede hoogtestage achter de rug. Het gevaar bestaat altijd dat je op zo’n stage over de limiet gaat, maar ik denk dat we er goed in geslaagd zijn om de juiste balans te vinden. Ik ben nog een paar dagen thuis geweest en hoop voldoende hersteld te zijn voor Baskenland. Maar mijn focus ligt op de Brabantse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, twee wedstrijden waarin ik mij niet kansloos acht. In de Waalse Pijl stel ik mij volledig ten dienste van Julian Alaphilippe. Als ik deze week voel dat ik nog te vermoeid ben, ga ik me zeker niet forceren. Nogmaals, het belangrijkste is dat ik goed ben voor de klassiekers.”

Evenepoel wil niet te diep ingaan op zijn eerste deelname aan de Ronde van het Baskenland. Over zijn ambities spreekt hij zich niet uit. “Het is een regio die me ligt”, zegt hij. “Ik heb hier mooie wedstrijden gewonnen. Ja, ik weet dat dit een van de lastigste rittenwedstrijden is, maar ik heb mijn ploegmaats nog niet durven vragen hoe zwaar hij is. Veel zal ook afhangen van de weersomstandigheden. Als we slecht weer hebben, en dat durft hier wel eens het geval zijn, dan wordt het nog een pak lastiger. Maar als het lastig wordt voor mij, ga ik er vanuit dat het lastig zal zijn voor iedereen. Ach, ik wil het vooral dag per dag bekijken. Ik denk nog niet aan de slotetappes en ga gewoon proberen elke dag mee vooraan te finishen.”

© LAPRESSE

Proloog

In het Baskenland beginnen ze vandaag met een proloog van 7,5 kilometer. “Ik wil dat niet echt een tijdrit noemen, daarvoor is het te kort”, zegt specialist Evenepoel. “Neen, ik heb het parcours nog niet verkend. Voor een tijdrit ga ik altijd een uur tot anderhalf uur op het parcours rijden. Ik denk dat ik het rondje dus een keer of vijftigduizend gereden zal hebben. (lacht) Ben ik tiende, dan is dat goed. Ben ik twintigste, dan is dat ook goed. Ik heb de twee laatste kilometer al eens online bekeken. Kasseitjes en smalle baantjes, heel technisch. Dan kan je niet van een echte tijdrit spreken. Jammer, want je kan hier mooie tijdritten uittekenen.”

Evenepoel ziet zichzelf na de proloog niet in de leiderstrui. Wat wil hij wel? “Ik sta zonder verwachtingen aan de start, zie deze wedstrijd eerder als de derde week van mijn trainingskamp. En de eerste dagen na een hoogtestage is het altijd afwachten hoe het lichaam reageert. Maar dat wil ook niet zeggen dat we hier zonder ambities aan de start staan. We willen sowieso een ritje winnen, eender met wie. En straks een plaats op het eindpodium, dat mag ook. Dat kan ik zijn, dat kan Julian zijn. Wij verstaan elkaar wonderwel, hebben nog nooit een discussie gehad. En Julian is aan het komen, geloof me.”

© EPA-EFE

En zo blijft Evenepoel schipperen tussen terughoudend en ambitieus. De mislukte koninginnenrit in de Tirreno-Adriatico lijkt alweer vergeten. “Pfff, da’s al wel even geleden. Ik hou het nog altijd op een slechte dag, zoals dat altijd kan gebeuren. Mocht het mij een dag later zijn overkomen, hadden we het niet eens gemerkt. Op Tenerife liep het alvast weer heel goed, ook op de steile beklimmingen. Op de laatste dag heb ik mij nog eens getest op een steile beklimming en dat ging héél goed.”

Malaise

Intussen vergaat het de klassieke kern in Vlaanderen minder goed. “Ik hoop dat de jongens daar zich kunnen herpakken, maar tegelijk krijg ik weinig mee van dat mindere rijden. Ik zit in een ander programma en voor ons vallen de resultaten eigenlijk wel mee, met uitzondering van de Tirreno. Ik voel de ontgoocheling van de Vlaamse klassiekers niet echt. En je mag niet vergeten dat er ook nog Waalse klassiekers aankomen. Wij hopen klaar te zijn voor die wedstrijden. Maar we zijn het inderdaad niet gewend om in de Vlaamse klassiekers als underdogs aan de start te staan.”

Rittenschema: 4/4: Hondarribia - Hondarribia 7,5 km (ind. tijdrit), 5/4: Leitza - Viana 207 km, 6/4: Llodio - Amurio 181 km, 7/4: Vitoria Gasteiz - Zamudio 185 km, 8/4: Zamudio - Mallabia 163 km, 9/4: Eibar - Arrate 135 km

Deelnemende teams: Jumbo-Visma (Roglic, Kuss, Vingegaard), Bahrain Victorious (Bilbao, Mäder), UAE Team Emirates (Soler, Covi, Ulissi, Polanc), Astana, Quick-Step Alpha Vinyl (Alaphilippe, Evenepoel, Devenyns, Vansevenant, Knox, Cavagna), Movistar (Mas, G. Izagirre, Pedrero), Ineos Grenadiers (Geoghegan Hart, Thomas, Martinez, A. Yates), Cofidis (Lafay, I. Izagirre), BORA-hansgrohe ( Buchmann, Vlasov), BikeExchange, TotalEnergies (Latour), Intermarché-Wanty-Gobert (Goossens, Hermans, Huys, Van Melsen), Team DSM (Leknessund), Caja Rural (Nieve), AG2R - Citroën (Vendrame), Israël - Premier Tech (Woods), Groupama - FDJ (Gaudu), Burgos-BH (Bol), Trek-Segafredo, Euskaltel-Euskadi, Equipo Kern Pharma, EF Education - Easy Post (Uran), Lotto-Soudal (Cras, Moniquet, Verschaeve, Van Gils, Sweeny, Conca)

Op tv: Dagelijks live op Eurosport 1. De uitzending van de eerste etappe begint om 15.30 uur