Ploegleider weet nog niet wanneer Wout van Aert zal terugkeren: “Zolang hij niet fit is, kunnen we er niets over zeggen”

“Ik denk wel dat het gezien het verloop een koers had geweest voor Wout, zeker met een sterke ploeg rond zich. Als Laporte niet valt dan zit hij samen bij de anderen die de finale kleuren. En Wout zou er normaal ook bij geweest zijn, daar ben ik van overtuigd”, zei Van Dongen.

“Wout heeft gisteren nog een videoboodschap en een tekst uitgestuurd. Dat heeft de jongens extra goed gedaan. Toch mooi dat hij meeleeft van thuis uit.”

Maar wanneer zien we Van Aert terug aan de start van een koers? “Het is voorlopig nog veel te vroeg om te kunnen zeggen wanneer hij terugkeert. Zolang hij niet fit is, kunnen we daar niets over zeggen. Het is eerst een kwestie van oplappen, dan van medische checks en dan moeten we bekijken of het zinvol is om wedstrijden met inzet in te plannen voor hem”, aldus ploegleider Arthur van Dongen.