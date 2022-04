Niet de thuisfans maar die van Borgerhout bestormden vrijdag het parket. De kampioenenshirts gingen terug in de doos, de vaten bier bleven in de kelder. Titelfeestje afgelast! Vrijdag krijgt PIBO Hoeselt een nabeurt tegen Meeuwen. Of loopt het ook mis op de slotdag? Een terug- en vooruitblik in drie vragen.