Lotte Kopecky beseft overwinning in de Ronde nog niet: “Ik had zelfvertrouwen, maar was niet zeker”

Kopecky dankte, met recht en rede, haar ploegmates in het flashinterview. “In het bijzonder Chantal Van den Broek-Blaak. Wat zij heeft gedaan, is fantastisch. Ze is tenslotte nog altijd een ex-winnares die zich leeg rijdt voor mij. De hele ploeg kwam zelfverzekerd aan de start. En we hebben getoond dat we de best mogelijke ploeg aan de start hadden.”

De finale was bijzonder enerverend. “We kregen in ons oortje de raad om Annemiek nog even de kop op te dringen in de finale. Toen we op een gegeven moment vijfentwintig seconden hadden, wilde ik ook niet meer pokeren en vertrouwen hebben in mijn sprint. Zeker tegen Annemiek, ook al is het altijd gevaarlijk na zo’n zware koers. Ik wou dat Chantal bleef rijden, omdat ik wilde dat we in onszelf geloofden om het af te werken.”

Van Vleuten reed met Kopecky nog het gat naar de eerder ontsnapte Van den Broek-Blaak dicht. “Ze had geen andere keuze. Als je ziet hoe Chantal bleef rijden in de finale, dan hadden we haar niet meer teruggezien. Ik wist dat ik na een zware race niet te veel vertrouwen moest hebben, maar ik heb mezelf echt opgepompt voor de sprint. Ik had zelfvertrouwen voor de sprint, maar was niet zeker. Ik wist wel dat als ze me niet kon lossen op de beklimmingen, het voor haar moeilijk zou worden in de sprint. Dat ik de Ronde win? Dat moet nog even doordringen… Ik besef het nog niet goed.”