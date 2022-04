Rusland ontkent burgers te hebben gedood in Bucha

Het Russische ministerie van Defensie heeft zondag ontkend dat zijn troepen burgers gedood hebben in Bucha, een voorstad van Kiev die onlangs opnieuw in Oekraïense handen viel.

“Zolang de stad door Russische troepen werd gecontroleerd, heeft geen enkele inwoner te lijden gehad van gewelddadige acties”, aldus het ministerie in een persbericht. Het Russische leger zou ook 452 ton aan humanitaire hulp verdeeld hebben in de regio.

Het ministerie zei ook dat alle inwoners de kans hebben gehad om de stad vrij te verlaten richting het noorden, omdat de zuidelijke buitenwijken van de stad “24 uur per dag beschoten werden door Oekraïense strijdkrachten”.

In het persbericht wordt ook beweerd dat de beelden van dode lichamen in de straten van de stad “een nieuwe productie van het regime in Kiev voor de westerse media” zijn.

Alle Russische militaire eenheden hebben zich op 30 maart uit Bucha teruggetrokken, aldus nog het ministerie. Dat is de dag nadat Rusland had aangekondigd dat het zijn militaire activiteiten in het noorden van Oekraïne aanzienlijk zou verminderen.