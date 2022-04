Zizou Bergs verliest de finale in Saint-Brieuc

Zizou Bergs (ATP 186) heeft zondag de finale van het Challengertoernooi in het Franse Saint-Brieuc (hardcourt indoor/45.730 euro) verloren. Bergs moest na 2,5 uur tennis in drie sets (6-2, 5-7 en 6-4) de duimen leggen voor de Brit Jack Draper (ATP 146), het vijfde reekshoofd.

Bergs plaatste zich via twee zeges in de kwalificaties voor de hoofdtabel, maar hoefde daarna maar twee wedstrijden meer te winnen om het tot de finale te schoppen. Zowel in de achtste- als de kwartfinales liet zijn tegenstander verstek gaan.

De 22-jarige Peltenaar blijft voorlopig steken op drie Challengertitels. In Saint-Brieuc verloor hij zijn eerste finale. Vorig jaar won hij de toernooien in Sint-Petersburg, Rijsel en Almaty.