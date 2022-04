Tadej Pogacar maakt misbaar tijdens hectische sprint, maar is niet kwaad: “Ik was vooral gefrustreerd op mezelf”

Was hij de beste in koers? Misschien wel. Tadej Pogacar imponeerde met fantastische passages op de Oude Kwaremont en de Koppenberg, maar liet zich ringeloren door de achterblijvers in een hectische sprint. “Ach, dat is nu eenmaal wielrennen”, relativeert de tweevoudige Tourwinnaar.

Misbaar. In volle sprint. Tadej Pogacar had niet gerekend op twee sprinters vanuit de achtergrond waardoor hij gehinderd werd in zijn eindduel met Mathieu van der Poel. “Ik maakte misbaar, maar was niet kwaad”, verduidelijkte de Sloveen nadat hij meteen na de finish even was gaan afkoelen. “Ik was vooral gefrustreerd op mezelf. Ik liet me insluiten en kon dus niet goed versnellen. Maar ach, dat is nu eenmaal wielrennen. Deze wedstrijd was een goede ervaring. De Ronde van Vlaanderen is een fantastische race waar ik zeker nog eens naar terugkom.”

Kippenvel op Kwaremont

Fantastisch, mede dankzij een paar sublieme versnellingen van Pogacar. Vooral zijn tweede passage van de Oude Kwaremont was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. “We verbleven sinds zaterdag nabij Kwaremont en ik proefde toen al de sfeer”, aldus de Sloveen. “Ik vind de Oude Kwaremont echt een leuke helling. Eentje die mij goed ligt. En door het publiek kreeg ik er echt kippenvel.

Voor Pogacar was de Ronde nochtans niet goed begonnen. Na pakweg 20 kilometer ging hij tegen de grond. “En ik verloor er mijn SRM Powermeter en kon doorheen de race mijn wattages niet checken. Nu, met of zonder: dat had geen verschil gemaakt. Op de laatste keer Paterberg ging ik voluit en Mathieu loste niet. We waren vandaag evenwaardig.”