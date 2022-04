Warren Barguil wint wegens sneeuw ingekorte GP Indurain, maar renner die komisch ten val komt steelt de show

De wedstrijd genoemd naar de vijfvoudige Tourwinnaar werd afgewerkt in Navarra, een streek die net als andere delen van Europa wordt getroffen door laat winterweer. Toen de renners zaterdagmorgen hun gordijnen open trokken, zagen ze een dikke laag sneeuw. Om die reden werd de koers nog voor de start ingekort.

In een boeiende finale reden Marc Hirschi en Pierre Latour net voor de aankomst weg op de korte maar steile slotbeklimming, maar in de afdaling daarvan sloten nog een tiental renners aan. Daarbij de dertigjarige Barguil, die nadien naar zijn tweede seizoenszege sprintte voor de Rus Aleksandr Vlasov en de Australiër Simon Clarke. Steff Cras was de beste Belg op plaats 12.

Onderweg zorgde Jon Barrenetxea voor een ‘hoogtepunt’. De Spanjaard van Caja-Rujal ging op komische wijze onderuit nadat hij aan de volgwagen gepasseerd was.

De GP Miguel Indurain is een opwarmwedstrijd voor de Ronde van het Baskenland, die maandag van start gaat. Een groot deel van het peloton van die WorldTour-rittenkoers kwam zaterdag al de benen warm rijden, maar onder meer Remco Evenepoel en wereldkampioen Julian Alaphilippe kwamen niet aan het vertrek.