Zelenski beschuldigt Rusland van “genocide” in Oekraïne

De Oekraïense president heeft Rusland er zondag van beschuldigd “genocide” te plegen in Oekraïne om “de hele natie” weg te vegen. Zaterdag werden talloze lichamen van burgerslachtoffers gevonden in een voorstad van Kiev nadat de Russische troepen er waren vertrokken.

“Ja, dit is een genocide”, zei hij in een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS. “De eliminatie van de hele natie en haar volk. Wij zijn burgers van Oekraïne. We tellen meer dan honderd nationaliteiten. Dit is de vernietiging en uitroeiing van al die nationaliteiten.”

Oekraïne had Rusland al beschuldigd van een “bewuste massamoord” op burgers in Boetsja, een voorstad zowat 35 kilometer ten noordwesten van Kiev, en van andere gruwelen in de regio’s die nu “bevrijd zijn van de bezetter”. Die leidden tot verontwaardiging in het Westen en oproepen tot strengere sancties tegen Rusland.

Zelenski riep ook op tot de terugtrekking van “100 procent van hun troepen” om minstens terug te keren naar de situatie van voor 24 februari, de dag van de Russische invasie. “Dat zou ons toelaten om te beginnen spreken van andere kwesties rond het einde van de bezetting en hoe we daarna zullen leven”, zei hij aan CBS.

“Ze bombarderen zoveel dat ik zelfs geen vergadering kan houden”, aldus nog Zelenski. “Dus eerst een staakt-het vuren, dan kunnen we een ontmoeting hebben met de Russiche president (Vladimir Poetin, red.).”

“We zullen allebei praten. Wanneer de oorlog eindigt, zullen we samen spreken over veiligheidsgaranties en neutraliteit.”