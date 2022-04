In een woning in de Panhovenstraat is zondag rond 8.30 uur een microgolfoven ontploft door een technisch defect. Een bewoner probeerde het toestel nog naar buiten te dragen, maar liep daarbij rookintoxicatie op en werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer Noord-Limburg kwam blussen. In de woning was er wat rookschade. pabr/siol