Mathieu van der Poel wint zijn tweede Ronde van Vlaanderen: “Stond op het punt van lossen op Paterberg”

Wat een onwaarschijnlijke ontknoping van deze Ronde van Vlaanderen! Van der Poel en Pogacar leken onder elkaar uit te maken wie zou winnen, maar Madouas en Van Baarle kwamen vanuit de achtergrond zowaar nog aansluiten. Van der Poel was uiteindelijk de snelste van het viertal: “Ik hield eerst alleen maar rekening met Pogacar, het heeft enorm veel zeer gedaan”, aldus Van der Poel in het flashinterview.

“Ze kwamen erg snel van achteruit in de finale dus dan ben ik zelf maar mijn sprint aangegaan. Op de Oude Kwaremont en de Paterberg reed Tadej heel snel naar boven, ikzelf stond op het punt van lossen op de Paterberg. Op het einde was het een scenario dat ik al drie keer gehad heb, dus ik wist wel al wat ik moest doen. Ik was een beetje verrast omdat ik alleen rekening aan het houden was met Tadej en niet met de twee anderen”, vertelde Van der Poel.

“Ik ben nog nooit zo verzuurd geweest boven op de Paterberg, maar ik wist dat ik me erover moest zetten. Naar het einde toe heb je wel een stukje om even adem te halen, maar dat heeft toch enorm veel zeer gedaan. Heb mezelf nog een opgepept en nog eens alles op alles gezet om te winnen. Misschien was Pogacar wel de beste in koers. Had het hem gegund om op het podium te staan, zelfs als hij mij zou geklopt hebben”, verklaarde een zichtbaar vermoeide Van der Poel.

Tiesj Benoot: “Hebben Wout gemist”

“Geen superdag”, concludeerde Tiesj Benoot. “Toen ik Pogacar zag vertrekken op de Koppenberg moest ik passen. Maar ja, dat is dan ook een wereldcoureur, hé. We kenden pech met de valpartij van Christophe Laporte op een slecht moment, maar we moeten ook concluderen dat we Wout van Aert gemist hebben. Dat is duidelijk. We wisten dat vandaag alles moest meezitten.”

Kasper Asgreen: “Ontplofte toen ik Pogacar wou volgen”

“Als team reden we een goede race”, vond Asgreen. De titelverdediger zag hoe Quick-Step Alpha Vinyl twee man meestuurde in een mooi elitegroepje, maar eens de grote favorieten aan de boom begonnen schudden, moesten de troepen van Patrick Lefevere passen. “Toen ik Pogacar wou volgen op de Oude Kwaremont ontplofte ik”, aldus Asgreen. “En op de Koppenberg viel mijn ketting eraf. Nu wordt het voor mij uitkijken naar de Amstel Gold Race.”