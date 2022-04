De topper tussen Esperanza Pelt en KFC Diest heeft de verwachtingen voor de thuisploeg niet ingelost. Pelt was nog een schim van zichzelf. Bij Diest was de tweeling Antonio en Aleksandar Stankov (31) en Aleksandar duidelijk aanwezig en tekende voor de twee doelpunten. Er was bij Pelt een sterke Swinkels nodig om alles binnen de perken te houden.