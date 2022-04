Herks koppel krijgt verdachte contactonderzoeker over de vloer: “Hij wilde absoluut binnenkomen”

Vorige woensdag legde de Herkse vrouw een positieve PCR-test af. “Ze moet nog tot donderdag in quarantaine blijven”, vertelt haar man, die net als zijn echtgenote liever anoniem blijft. “Zondagmiddag stond er plots een man voor de deur. Hij zei dat hij van contact tracing was en kwam controleren hoe het met mijn vrouw ging. Hij had een goed voorkomen, was rond de 45 jaar oud en had een laptop en een dossier bij. Hij droeg zelfs wat leek op een officiële badge.”

“Nadat hij zijn badge had getoond, zei hij dat hij wat vragen had voor mijn vrouw. Ik riep haar naar de voordeur, maar de man wilde koste wat kost binnenkomen. Dat weigerde ik, omdat ik het niet vertrouwde. Hij kon gerust aan de deur zijn vragen stellen. De man bleef aandringen, maar ik liet hem niet binnen. Uiteindelijk zei hij heel kort dat hij dan ging vertrekken. Hij stapte in zijn auto, klopte nog gefrustreerd op zijn stuur en reed weg.”

Politie

De Herkenaar trok een foto van de nummerplaat van de man. “Ik vond het vooral verdacht dat hij de naam van mijn vrouw kende en bovendien ook wist dat ze corona had. Waarom hij per se naar binnen wilde? We hebben er het raden naar. Nadat hij weg was, belde ik meteen naar contact tracing. Zij zeiden me dat ze niemand hadden gestuurd. Wellicht had de man dus slechte bedoelingen. Ik heb de politie gebeld en hen de nummerplaat en een beschrijving van de man doorgegeven. Hopelijk kunnen ze hem vatten. Want wat als er andere mensen zijn die hem wel binnenlaten?”

De politie LRH deed na de melding nog nazicht in de omgeving. Maar dat leverde niets op: de man werd niet meer aangetroffen. siol