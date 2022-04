Alsof hij een brommer tussen z’n benen heeft: Tadej Pogacar vliegt de Oude Kwaremont op tijdens de Ronde

De favorieten keken lange tijd de kat uit de boom in de 106de Ronde van Vlaanderen, terwijl enkele outsiders en luxehelpers in de aanval trokken. Tot Tadej Pogacar bij de tweede passage op de Oude Kwaremont als een gek naar boven reed en iedereen voorbij reed alsof het niets was. Kasper Asgreen ging mee in het wiel, terwijl Mathieu van der Poel de Sloveen toen nog niet kon volgen.