Belgische politici geschokt door gruwelbeelden uit Bucha: “Afschuwelijk, oorlogsmisdaden,...”

Afschuwelijk, mensonterend, vreselijk,... Ook onze politici veroordelen de oorlogsgruwel die Oekraïense soldaten aantroffen in het stadje Bucha. De Russen trokken er weg, maar lieten verschrikkelijke sporen achter. Bijna alle politici nemen dan ook het woord “oorlogsmisdaden” in de mond.

Het Kremlin liet enkele dagen geleden weten dat het zijn militaire activiteit “drastisch zou verminderen” rond Kiev en Chernihiv om zo “het wederzijdse vertrouwen te doen toenemen voor toekomstige onderhandelingen”. Zaterdag kondigden verschillende Oekraïense functionarissen aan dat de regio rond Kiev opnieuw heroverd was. Maar naast dat goede nieuws kwamen er ook gruwelijke beelden binnen. In Bucha, vlakbij Kiev, troffen soldaten minstens twintig lijken op straat aan. Sommigen met hun handen vastgebonden achter hun rug. Volgens burgemeester Anatoli Fedoroek moesten in totaal 280 mensen begraven worden in massagraven.

Reacties op de gruwel in het stadje blijven dan ook niet uit. Europees president Charles Michel is naar eigen zeggen “geschokt door de beklijvende beelden van wreedheden gepleegd door het Russische leger in de regio Bucha”. Volgens Michel helpt de Europese Unie Oekraïne bij het verzamelen van het nodige bewijs om die oorlogsmisdaden te laten vervolgen in internationale rechtbanken. Hij laat ook weten dat er “meer Europese sancties en steunmaatregelen op komst zijn”.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) spreekt over “beelden van onmenselijkheid”. Volgens haar is er een grens overschreden.

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) veroordeelt de incidenten in Bucha. “De Europese ministers van Justitie en de Europese Commissie staan schouder aan schouder: geen straffeloosheid voor oorlogsmisdaden”, schrijft hij op Twitter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dan weer dat het Russische volk hem na aan het hart ligt. Maar de “afgrijselijke wandaden van hun soldaten in Oekraïne zullen hen echter eeuwig achtervolgen”, schrijft hij. “Uitgerekend in de aanloop naar 9 mei (de dag waarop voormalige Sovjetlanden de overwinning op nazi-Duitsland vieren, red.) herleidt Poetin zijn leger tot de status van oorlogsmisdadigers.”

Zijn partijgenoot Theo Franken (N-VA) zegt dat “de maskers” afvallen. “Wie Rusland nog het voordeel van de twijfel gaf, stop er mee. Dit is niet ‘de schuld van het Westen’. Dit zijn oorlogsmisdaden. Punt.”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert spreekt op Twitter over “mensonterende” beelden. “De Russische federatie maakte zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Er bestaan geen excuses voor dit bruut geweld.” Hij meldt daarbij ook dat er nu en in de toekomst gerichte en hardere sancties moeten komen die Rusland treffen.

Zijn partijgenoot en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) schrijft: “Steeds meer afschuwelijke bewijzen dat het Russische leger schuldig is aan gruwelijke oorlogsmisdaden tegen ongewapende burgers. Poetin is een oorlogsmisdadiger en zijn regime heeft geen enkele morele bodem. Hardere sancties zijn nodig.”

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) zegt op Twitter dat een militaire oorlog “al wreed, absurd en ondraaglijk genoeg” is. “Het opzettelijk doden, executeren en vermoorden van burgers is een weerzinwekkende oorlogsmisdaad.”

En ook minister van Mobiliteit George Gilkinet (Ecolo) zegt dat nieuwe sancties nodig zijn. “De beelden uit Bucha zijn een ondraaglijke illustratie van de barbaarse methoden van de Russische aanvaller tegen de Oekraïense burgerbevolking. Oorlogsmisdaden kunnen niet ongestraft blijven.”

(sgg)