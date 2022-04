Merkwaardige situatie: Bayern München staat tijdje met 12 spelers op het veld

Marcel Sabitzer en Niklas Süle betraden het speelveld tijdens de 86e minuut, maar er ging slechts een speler naar de kant. Het duurde zo’n 20 seconden vooraleer het weer 11 tegen 11 was.

Scheidsrechter Christian Dingert werd op de hoogte gebracht van de dwaling door de spelers van Freiburg en legde de partij vervolgens enkele minuten stil.

“Ik merkte op dat Süle tussen de lijnen kwam en dat niemand het terrein verliet”, deed Freiburg-verdediger Nico Schlotterbeck uit de doeken aan TV-zender Sky. Op dat moment stond het 1-3.

Freiburg denkt na over eventuele klacht

“De club bekijkt het momenteel nog”, klinkt het zondag bij een woordvoerder van Freiburg. De club heeft nog tot maandag de tijd om een klacht in te dienen. Als zij dat niet doet, zal ook de Duitse Voetbalfederatie geen stappen ondernemen. “Het was een opeenstapeling van fouten”, vertelde scheidsrechtersbaas Michael Fröhlich eerder al. “Maar we zijn allemaal mensen en dus zullen er altijd wel eens fouten gemaakt worden.”

Volgens de regels van de Duitse voetbalbond (DFB) is het weinig waarschijnlijk dat het incident een impact zal hebben op de uitslag. Dingert reageerde correct door de ontmoeting stil te leggen en Bayern zette het numerieke overwicht niet om in een doelpunt. Antecedenten zijn er niet.