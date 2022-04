Compagnon van Marc Coucke noemt overname Anderlecht “slechte” investering: “We spreken daar zelfs niet over”

Ide stak zo’n 15 miljoen euro in de Brusselse voetbalclub, maar tot nu toe bracht die nog niet veel op. Integendeel. “Het is een slechte investering geweest. Punt”, aldus Ide bij De Tijd. “Omdat ik geen voetballief­hebber ben, zag ik het als een echte belegging. Maar ze is intussen al gedeeltelijk afgeschreven in onze boeken. Hoewel, ik denk dat Marc dat nog wel zal rechttrekken. Ooit heeft hij toch KV Oostende vooruitgeholpen. Of er nu wrevel is tussen mij en Marc? We spreken daar zelfs niet over. We gaan geregeld samen iets eten, maar dan hoeft er geen woord over te vallen. Als je in het leven niet over de goede dingen van de mensen kan praten, moet je gewoon zwijgen. Ik ben er bestuurder, maar ik heb mij ook niets van de club aangetrokken. Marc heeft dat voor mij gedaan. Het zij zo. Ik heb in mijn leven aan andere zaken wel goed verdiend. You win some, you lose some.”

Volgens de ondernemer is zijn investering intussen meer dan gehalveerd. “De 15 miljoen euro is nu nog maar 7 miljoen euro”, klinkt het. “Maar Anderlecht is maar een paar procent in ons vermogen. Bij de recentste kapitaalverhogingen is mijn belang gedaald van 12 naar 7 procent, anders moest ik nog meer investeren bij de kapitaalverhoging. En ik steek mijn geld liever in fabrieken dan in dat voetbal.’

De West-Vlaming was daarnaast een van de mensen die protest aantekende tegen het (originele) plan van het nieuwe stadion van Club Brugge.

“De buitenwereld klopt dat nu op tot een vete tussen de Anderlecht-investeerder en Club Brugge. Te gek voor woorden. We waren jarenlang sponsor van Club Brugge, en we hadden er veel naamsbekendheid door. Mijn naam hangt trouwens nog altijd in het Jan Breydel-stadion, maar dat is omdat Kingspan de naam van het bedrijf heeft behouden. Joris Ide is nog altijd een sterke merknaam in de wereld van de staalplaten en de bouw.”