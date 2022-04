Standard onder toeziend oog van nieuwe Amerikaanse eigenaars onderuit tegen Union

Luka Elsner gooide tegen zijn elftal opnieuw door elkaar. Zo startte Van Damme voor het eerst dit seizoen en kreeg Carcela, voor de match gehuldigd door ex-teammaats Goreux en Pocognoli voor zijn 300 matchen voor Standard, een laatste kans om zich voor Sclessin te tonen. De publiekslieveling vertrekt aan het einde van dit seizoen.

Josh Wander, een van de sterke mannen van de nieuwe overnemers van 777 Partners, was aandachtig toeschouwer in Luik. De Amerikaanse investeerder had Andres Blazquez, CEO van netwerkclub Genoa, meegenomen. Het duo zag de Rouches slecht beginnen. Van Damme kopte een hoekschop weg, waarna Teuma hem in een tijd op de slof nam. Door de deviatie van Sissako was Henkinet kansloos: 0-1 na acht minuten. Niet veel later moest de Union-middenvelder wel geblesseerd naar de kant.

Josh Wander, een van de sterke mannen van de nieuwe overnemers van 777 Partners. — © BELGA

Standard was niet van slag. Het zag zich gesteund door nog eens een (semi)kolkend Sclessin en trok ten aanval. Emond raakte eerst nog de lat. Uitgerekend Sissako tekende daarna voor de gelijkmaker. De verdediger leek dat vanuit buitenspelpositie te doen, maar het was Burgess die de bal terugspeelde. Een dansje kon er wel vanaf bij Sissako, die de voorbije interlandperiode nog de zondebok was van Mali: hij scoorde een fatale owngoal en pakte een rode kaart in de WK-kwalificatiematch tegen Tunesië.

Union had het na de 1-1 lastig, maar toonde na rust een ander gezicht. Nielsen probeerde het eerst van ver op vrijschop. Henkinet bokste weg. Twintig minuten voor tijd was het toch raak. Bager verlengde een hoekschop van Nielsen, Nieuwkoop liep aan de tweede paal in en knikte raak. Een verdiende voorsprong.

De koploper was nu volledig de baas en breidde de score nog verder uit. Bokadi haalde een kwartier voor tijd een inzet van Bokadi nog van de lijn. In de slotfase viel de derde Brusselse goal dan toch. Na een prima counter speelde Mitoma Nielsen vrij. De Deen knalde van dichtbij de 1-3 onhoudbaar binnen. Union eindigt daarmee de reguliere competitie sowieso als nummer één en is daardoor alvast zeker voor een ticket in de tweede voorronde van de Conference League.