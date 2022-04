Pech voor Daniil Medvedev: Russische tennistopper ondergaat ingreep en staat één tot twee maanden aan de kant

“De voorbije maanden speelde ik met een kleine hernia”, legde hij uit. “Samen met mijn team hebben we beslist een kleine ingreep te ondergaan om het probleem op te lossen. Ik zal één à twee maanden aan de kant staan en ga hard werken om snel terug op de courts te staan.”

Medvedev was begin dit jaar verliezend finalist op de Australian Open. In februari nam hij even de eerste plaats op de ATP-ranking over van de Serviër Novak Djokovic, maar na zijn uitschakeling in de derde ronde op het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells werd Djokovic opnieuw de nummer één. Afgelopen donderdag kwam Medvedev nog eens dichtbij bij de koppositie, maar hij ging er op het Masters 1.000-toernooi in Miami in de kwartfinales, een ronde te vroeg, uit tegen de Pool Hubert Hurkacz (ATP 10).

Medvedev mist door de hernia het begin van het gravelseizoen. Het volgende grandslamtoernooi, Roland Garros, begint op 22 mei, over zeven weken.