NBA. Nets doen slechte zaak in strijd om play-offs

De sterrenformatie van Brooklyn Nets heeft een slechte zaak gedaan in de strijd om de play-offs in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Op bezoek bij Atlanta Hawks gingen ze zaterdag met 122-115 onderuit.

Kevin Durant deed er nochtans alles aan om de bezoekers uit New York over de streep te trekken, maar zelfs 55 punten van zijn hand volstonden niet voor de zege. Ook Kyrie Irving liet 31 punten noteren, maar de rest van het team bleef onder de verwachtingen en onder meer dankzij 36 punten en 10 assists van Trae Young haalden de Hawks de zege binnen.

Voor de Nets was het al de 38e nederlaag van het seizoen, tegenover 40 zeges. Daarmee komen ze in de Eastern Conference momenteel niet verder dan de tiende plaats en dreigen er na afloop van de reguliere competitie lastige barrages voor de laatste plaatsen in de play-offs. Met nog vier wedstrijden te gaan klimt Atlanta dan weer naar de achtste plaats.

Leider Miami Heat liet in de topper op bezoek bij Chicago Bulls niets liggen: 109-127. Liefst zes spelers van The Heat lieten tussen 13 en 22 punten optekenen. Een collectieve zege dus, daar konden zelfs Zach LaViine (33 ptn) en DeMar DeRozan (26 ptn) niets aan veranderen voor de Bulls, de nummer zes in de Eastern Conference.

Uitslagen:

Atlanta - Brooklyn 122 - 115

Chicago - Miami 109 - 127

Golden State - Utah 111 - 107

New York - Cleveland 101 - 119

Philadelphia - Charlotte 144 - 114

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Miami 64,1 78 50 28

2. Milwaukee 62,3 77 48 29

3. Boston 61,5 78 48 30

4. Philadelphia 61,0 77 47 30

5. Toronto 58,4 77 45 32

6. Chicago 57,7 78 45 33

7. Cleveland 55,1 78 43 35

8. Atlanta 52,6 78 41 37

9. Charlotte 51,3 78 40 38

10. Brooklyn 51,3 78 40 38

11. Washington 44,2 77 34 43

12. New York 43,6 78 34 44

13. Indiana 32,1 78 25 53

14. Detroit 28,2 78 22 56

15. Orlando 25,6 78 20 58

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 80,5 77 62 15

2. Memphis 70,5 78 55 23

3. Golden State 62,8 78 49 29

4. Dallas 61,5 78 48 30

5. Utah 59,0 78 46 32

6. Denver 59,0 78 46 32

7. Minnesota 56,4 78 44 34

8. LA Clippers 48,7 78 38 40

9. New Orleans 44,2 77 34 43

10. San Antonio 41,6 77 32 45

11. LA Lakers 40,3 77 31 46

12. Sacramento 37,2 78 29 49

13. Portland 35,1 77 27 50

14. Oklahoma City 28,6 77 22 55

15. Houston 25,6 78 20 58

Programma van zondag:

Boston - Washington

Milwaukee - Dallas

LA Lakers - Denver

Indiana - Detroit

Cleveland - Philadelphia

Orlando - New York

Toronto - Miami

Houston - Minnesota

Oklahoma City - Phoenix

San Antonio - Portland

Sacramento - Golden State

LA Clippers - New Orleans