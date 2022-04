Naomi Osaka na nederlaag in finale: “Ik voelde de tranen opkomen, maar ik wil niet meer wenen in het openbaar”

“Ik heb dit toernooi altijd eens willen winnen, dus op dat vlak ben ik teleurgesteld, maar er zijn op de eerste plaats heel veel positieve zaken die ik wil onthouden”, vertelde Osaka na haar nederlaag tegen de toekomstige nummer een van de wereld.

Na een op het mentale vlak moeilijke periode was het haar eerste finale in meer dan een jaar. Voordien speelde ze op het Australian Open van begin 2021 voor het laatst om de toernooizege. Op de wereldranking was de voormalige nummer een van de wereld en viervoudige grandslamwinnares daardoor weggezakt naar de 77e plaats. Haar tweede plaats in Miami levert haar meteen 41 plaatsen winst op en belooft voor de toekomst.

© ISOPIX

Na haar verloren finale kregen ze van het publiek in Miami een staande ovatie. “Ik voelde de tranen opkomen, maar ik wil niet meer wenen in het openbaar. Dus heb ik me ingehouden. Ik was ook minder teleurgesteld na mijn nederlaag. Voordien zou ik geweend hebben in de kleedkamer, maar ik voel dat ik meer ontspannen ben. Misschien is dat dankzij wat meer ervaring. Enkele dagen geleden was ik al blij opnieuw de top 50 binnen te komen. Ik beschouw niets meer als vanzelfsprekend. Ik wil blijven werken om een betere speelster en mens te worden.”

Nu gaat de focus op het gravelseizoen, met Roland Garros als apotheose. In Parijs geraakte ze nog nooit voorbij de derde ronde. “Hierna gaat het richting Madrid en het zou al mooi zijn als ik op Roland Garros reekshoofd zou kunnen zijn. Voor het einde van het jaar hoop ik opnieuw in de top 10 te staan. Volgend jaar mik ik op de eerste plaats, of toch minstens de top 5. Het voelt goed om opnieuw een doel na te streven. Dat heb ik gemist.”