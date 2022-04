Explosie in Tessenderlo: “Het is een belangrijke zege, maar we zijn er nog niet”

THES heeft er lang op moeten wachten, maar zaterdagavond kon het ein-de-lijk nog eens proeven van een overwinning: 1-0. Tegen nummer twee Dender was het lange tijd de betere ploeg en zorgde Bertaccini voor de verdiende voorsprong, na de rust vochten de Looienaars als leeuwen en trokken ze de verdiende driepunter over de streep. En of dat voor een explosie aan emoties zorgde. “Het is een belangrijke zege, maar we zijn er nog niet”, aldus verdediger Simon Bammens.